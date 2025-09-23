Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август нынешнего года, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» перевело 11,4 миллиарда рублей в бюджеты регионов Российской Федерации, которые находятся в пределах Октябрьской железнодорожной сети.

2025-09-23 10:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 11,4 млрд рублей.

В бюджет Санкт-Петербурга было перечислено 3,2 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 3,3 млрд рублей. Региональный бюджет Республики Карелии получил 1,5 млрд рублей, Мурманской области – 1 млрд рублей, Тверской области – свыше 1,1 млрд рублей, Псковской области – 563 млн рублей, Новгородской области – 623 млн рублей.

ОАО «РЖД», как важный инфраструктурный и социально-ориентированный игрок, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленности и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

