С января по август нынешнего года, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» перевело 11,4 миллиарда рублей в бюджеты регионов Российской Федерации, которые находятся в пределах Октябрьской железнодорожной сети.

В бюджет Санкт-Петербурга было перечислено 3,2 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 3,3 млрд рублей. Региональный бюджет Республики Карелии получил 1,5 млрд рублей, Мурманской области – 1 млрд рублей, Тверской области – свыше 1,1 млрд рублей, Псковской области – 563 млн рублей, Новгородской области – 623 млн рублей.

ОАО «РЖД», как важный инфраструктурный и социально-ориентированный игрок, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленности и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ОЖД.