На Горьковском направлении состоялся "тур нововведений" по обновлению станций.

2025-09-25 15:59
На Горьковском направлении состоялся
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде на Горьковской железной дороге прошел «Инновационный тур», целью которого был поиск технологических решений для модернизации вокзалов.

Среди участников мероприятия были Антон Автономов, руководитель Горьковского центра инновационного развития, главный инженер вокзала Нижний Новгород Александр Кузнецов, ведущий технолог вокзала Нижний Новгород Андрей Широков, а также эксперты из крупных отраслевых компаний, таких как Алюминиевая ассоциация, ООО «Предприятие ПИК» и ООО «ГЭДИС СПБ».

Основная задача «инновационного тура» заключалась в изучении производственных процессов и разработке решений для реализации новых проектов по улучшению инфраструктуры.

В рамках мероприятия делегация посетила вокзал Нижний Новгород, где была поставлена задача разработать концепцию безопасного доступа к нижнему поясу стропильных ферм для обслуживания автоматических пожарных извещателей и системы вентиляции.

Во время обсуждения участникам было предложено обсудить проекты по созданию пандусов и быстровозводимых платформ для вокзалов.

Ожидается, что результатом проведенного обсуждения станет разработка проекта переходных металлических мостов. После первоначальной генерации идей будет сформировано техническое задание для дальнейшей реализации перспективных предложений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

