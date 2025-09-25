На Горьковском направлении к празднику Дня народного единства запланированы дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва.

11:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса перед ноябрьскими праздниками, на Горьковской железнодорожной магистрали были назначены дополнительные рейсы дальнего следования №№ 205/274 и 205/206 на маршруте Казань – Москва.

Так, поезд № 205 отправится из Казани 30 октября в 20:09 и прибудет в Москву на следующий день в 11:27. В обратном направлении поезд № 274 отправится из Москвы 31 октября в 16:15 и прибудет в Казань на следующий день в 05:05.

Поезд № 205/206 отправится из Казани 4 ноября в 22:35 и прибудет в Москву на следующий день в 11:42. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 5 ноября в 23:20 и прибудет в Казань на следующий день в 13:00.

В маршруте предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Арзамас-2 и Муром.

Кроме того, между городами продолжают курсировать фирменные поезда № 1/2 «Премиум» и № 23/24 «Двухэтажный состав», а также круглогодичные поезда №№ 147/148 и 149/150. По отдельным датам отправляется двухэтажный поезд № 271/272.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.