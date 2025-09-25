Изменения в графике движения пригородных поездов на Красноярской железнодорожной линии ожидаются в октябре 2025 года.

11:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с окончанием сезона дач и изменением спроса на пассажирские перевозки, в октябре вступит в силу обновленное расписание некоторых пригородных поездов КрасЖД.

Так, начиная с 1 октября, каждый день, за исключением субботы, будет работать утренний электропоезд Красноярск-Северный – Красноярск (отходит со станции Красноярск-Северный в 08:19). В субботу в это же время пассажиры могут воспользоваться электричкой Красноярск-Северный – Зеледеево.

Утренний пригородный поезд Красноярск – Зеледеево – Красноярск будет ходить только по рабочим дням. Отходит со станции Красноярск – в 07:45, отходит из Зеледеево – в 13:17.

Субботний утренний электропоезд Красноярск – Снежница – Красноярск отменяется (отходит со станции Красноярск – в 09:26, отходит со станции Снежница – в 10:38).

Однако пассажиры могут воспользоваться альтернативным маршрутом Зыково – Красноярск – Чернореченская, которому добавлены дополнительные остановки – Колягино, Пугачево, Караульная и Рябинино (отходит со станции Красноярск – в 08:34), и Чернореченская – Красноярск (отходит со станции Чернореченская – в 09:09).

Также в расписании появятся маршруты: Кача – Камарчага – по субботам и Кача – Красноярск – по воскресеньям. Отходит со станции Кача – в 16:16.

Вечерний электропоезд выходного дня Кача – Красноярск (отходит со станции Кача в 17:05) отменяется.

К тому же, в выходные дни отменяются некоторые пригородные маршруты до Кемчуга, Снежницы, Зеледеево и Камарчаги, которые были назначены на период дачного сезона.

Отметим, что каждый рабочий день по КрасЖД будут курсировать 97 пригородных поездов, в выходные – 82. Они охватывают все социально значимые и популярные региональные направления.

Сведения о расписании движения пригородных поездов доступны по бесплатному номеру телефона службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном веб-сайте «Краспригород» в разделе «Расписание», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.