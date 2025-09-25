За период с января по август 2025 года, путешественники, использующие Свердловскую железнодорожную линию, воспользовались услугами автоматических камер хранения 166 тысяч раз.

Результаты работы новых автоматизированных камер хранения на вокзалах Свердловской железной дороги за восемь месяцев 2025 года показали, что наиболее часто пассажиры арендуют ячейки на три часа. Сервис предоставляет возможность выбора тарифа почасовой аренды от одного часа до суток.

С января по август 2025 года пассажиры Свердловской железнодорожной сети воспользовались услугами автоматизированных камер хранения 166 тысяч раз. Наибольшей популярностью эти услуги пользовались на вокзалах Екатеринбурга (81 тыс. раз), Тюмени (38 тыс.) и Перми-II (14 тыс.). Ячейки высотой 60 см оказались наиболее востребованными, так как в них помещается один стандартный чемодан или рюкзак. Путешественники, пересаживающиеся с поезда на поезд, оставляют багаж на хранение и отправляются осматривать новый город без лишнего груза.

Современные камеры хранения установлены на 16 крупных вокзалах Свердловской железной дороги. Всего имеется 936 ячеек различных размеров: стандартные, средние и большие (60, 90 и 180 см в высоту соответственно). Пассажиры высоко оценили удобство сервиса, который позволяет избежать очередей для сдачи ручной клади и багажа, а также самостоятельно выбрать и оплатить подходящую ячейку. Платежный терминал оборудован световыми индикаторами: зеленый цвет указывает на свободную ячейку, красный - на занятую.

Ячейка закрывается и открывается по штрих-коду. Пользователь может получить штрих-код на мобильное устройство или распечатать его на бумажном чеке. Доступны различные способы оплаты: банковская карта, наличные или платежный сервис с использованием технологии QR-кодов.

С целью обеспечения безопасности багажа, камеры хранения оснащены акустической сигнализацией. Если пассажиры не забирают свои вещи из ячеек после окончания оплаченного периода, они переходят на хранение в склад утерянных и ненужных предметов. Чтобы вернуть свои вещи, необходимо обратиться к дежурному ассистенту начальника станции, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.