В городе Ижевск прошло собрание водителей паровых локомотивов Горьковского направления 20-го и 21-го столетий.

2025-09-25 10:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первая встреча между ветеранами железнодорожниками и текущими операторами паровозов Горьковской железной дороги состоялась в Ижевске.

Среди участников события были ветераны локомотивного депо Агрыз - Анатолий Шамшурин, Анатолий Кадров и Александр Еникеев, а также сотрудники депо Горький-Сортировочный - помощник оператора Алексей Березин, оператор Андрей Цветков и почетный железнодорожник Александр Лапшин.

Встреча операторов XX и XXI веков была посвящена обмену знаниями и опытом в управлении паровозами. Ветераны поделились своими профессиональными знаниями, рассказали о специфике управления составами на паровой тяге по различным участкам, таким как Кекоранский с его сложной местностью.

В программу события также входила экскурсия в ижевский отдел музея железной дороги и осмотр паровоза, который работает на ретро-поезде "Чайковский экспресс", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

