С 1 октября произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по морским маршрутам Калининградской железной дороги.

10:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого дня октября 2025 года будет произведена корректировка расписания движения пригородных поездов по маршрутам, проходящим через Калининградскую железную дорогу в приморском направлении.

В частности, на маршруте Калининград – Зеленоградск:

«Ласточки» будут отправляться с Южного вокзала каждый день в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55. Обратно из Зеленоградска в Калининград поезда будут отправляться в 07:45, 09:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03. Дополнительно, в рабочие дни будут курсировать два электропоезда с отправлением в 06:42 и 08:15;

на маршруте Калининград – Светлогорск:

ежедневные рейсы из Калининграда в Светлогорск «Ласточки» будут осуществлять в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40 и 18:41. Кроме того, в рабочие дни назначены 4 электропоезда – в 13:30, 16:04, 17:17 (с Северного вокзала) и 19:20. В обратном направлении из Светлогорска поезда будут отправляться в 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57. Дополнительно по рабочим дням назначены «Ласточки» – в 06:30, 06:55, 08:00, 14:40, 17:20, 19:33 и 20:36.

На маршруте Зеленоградск – Пионерский Курорт – Светлогорск пригородные поезда ежедневно будут отправляться в 09:00, 11:29, 13:14 (до Светлогорска-1), 18:10 (до Пионерского Курорта) и 20:56. В обратном направлении со станции Светлогорск-2 ежедневно назначаются пригородные поезда в 10:22 и 12:24, со станции Светлогорск-1 – в 14:07, со станции Пионерский Курорт – в 19:23, по рабочим дням из Пионерского Курорта – в 06:03;

на маршруте Калининград – Балтийск:

из Калининграда пригородные поезда будут отправляться по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням в 08:10 и 13:05, обратно из Балтийска – в 09:51 и 16:20.

В рабочие дни будут ходить 2 поезда: один из Балтийска в 06:34, другой из Калининграда в 17:45.

Самую свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.