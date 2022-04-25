Расписание пригородных поездов Мосузла изменится на майские праздники

10:59

В майские праздники изменится график движения пригородных поездов в Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов.

Движение электропоездов в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

1, 2, 7, 8 и 9 мая – расписанием субботы;

3 и 10 мая – воскресенья.

В период майских праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Раменским, Рязанью, Куровской, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое.

9 мая для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительную остановку на платформе Поклонная 16 пригородным поездам Киевского направления. Платформа расположена рядом с Поклонной горой, где будут проходить торжественные мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Кроме того, в вечернее время дополнительно назначено 3 электрички с остановкой на Поклонной: № 6691 Москва – Внуково (отправлением в 22:31), № 6692 Внуково – Москва (в 23:33), № 6731 Москва – Солнечная (в 22:40). У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.