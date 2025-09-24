Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение пригородных электропоездов до населенных пунктов Краснолесье и Железнодорожный на Калининградской железной дороге прекратится до начала следующего туристического периода.

2025-09-24 10:40
28-го сентября примутся последние за 2025 год рейсы пригородных поездов на маршрутах Калининград – Краснолесье и Калининград – Железнодорожный.

С 1 мая рельсовые автобусы до Краснолесье и Железнодорожный отправлялись в выходные и праздники. За этот период более 14,9 тыс. пассажиров воспользовались этими маршрутами, что на 5,3% больше, чем в прошлом году. Поезд до Краснолесье перевез более 9,5 тыс. пассажиров (+3,5%), а до Железнодорожного доехали более 5,4 тыс. жителей и гостей региона (+8,7%).

С начала следующего года планируется возобновить движение рельсовых автобусов по этим направлениям.

Актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

