Российская железнодорожная компания определяет направление развития туризма по железной дороге в регионах.

18:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 сентября Иван Колесников, заместитель главы ОАО «РЖД», на форуме «Вектор//Путешествий-2025» в Уфе (Республика Башкортостан) объявил о следующем.

«С 2019 года число туристических маршрутов выросло с 12 до 110, охватывая 48 регионов России. Это разнообразные места нашей страны с уникальными природными ландшафтами и историческими достопримечательностями. Все больше администраций регионов и представителей туристического бизнеса присоединяются к нашей работе с инновационными предложениями по улучшению туристической программы. В результате мы наблюдаем активный интерес пассажиров к нашим туристическим поездам. В прошлом году их использовали почти 1,1 млн путешественников, что на 17% больше, чем в предыдущем году, а за 8 месяцев текущего года количество перевозок увеличилось еще на 20% – до 918 тыс. человек», – заявил Иван Колесников в своем выступлении.

В рамках форума также обсуждались новые национальные туристические маршруты и совместная работа, направленная на раскрытие потенциала российских регионов с помощью железнодорожных туров. Среди них – «Космические выходные» (Москва – Самара – Оренбург – Саранск – Москва) – новый маршрут, запуск которого запланирован на 2026 год и связан с 65-летием первого полета человека в космос.

В дополнение к этому, в видеоконференции с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым была открыта новая остановка Розовые Скалы, расположенная в одном из самых красивых мест региона, у подножия горы с таким же названием, на месте древнего Рифейского моря.

В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма до 2027 года между РЖД и Республикой Башкортостан.

Вместе с бизнес-программой на железнодорожном комплексе Уфа в течение трех дней будут организованы различные мероприятия для общественности: экспозиция поездов и креативно оформленных вагонов («Девять чудес Башкортостана», «КультСамара», «Оренбуржье», «Финист», «Грушинский экспресс»), шоу «Вальс паровоза», а также выставка ремесел, промышленные туры, мастер-классы для детей и взрослых и так далее.