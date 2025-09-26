Исторический вид вокзала Рязань-1 будет восстановлен РЖД.

26 сентября на рабочей встрече между губернатором Рязанской области Павлом Малковым и руководителем дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Романом Цукановым было принято решение о модернизации вокзала.

Вокзал пройдет обновление и станет более современным и удобным для пассажиров. Планируется реставрация фасада, замена кровли, обновление инженерных систем, реконструкция интерьеров помещений и их новое функциональное зонирование. Также будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Территории, прилегающие к вокзалу, также пройдут благоустройство: «РЖД» улучшит состояние платформ и перронов, а городская администрация Рязани займется благоустройством окрестных улиц. В будущем эта территория станет частью большого городского променада.

В данный момент ведутся подготовительные работы к ремонту, планируются этапы строительства без прерывания обслуживания пассажиров. Работы начнутся в 2026 году.