Количество поездов "Ласточка", следующих до Сочи, увеличивается по инициативе РЖД.

18:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого октября холдинг «РЖД» планирует значительно увеличить число рейсов по одному из наиболее популярных направлений в Большом Сочи: Сочи – Имеретинский Курорт (федеральная территория «Сириус»). Вместо прежних 20 пар «Ласточек» теперь будет курсировать 33 пары ежедневно.

Такое изменение позволит улучшить условия для пассажиров и обеспечить более удобное сообщение между двуми популярными районами Сочи, особенно в часы пик. Интервалы между отправлениями поездов будут составлять от 9 до 50 минут (ранее – от 20 до 81 минуты).

Первая «Ласточка» из Сочи будет отправляться в 05:25, а последняя – в 00:15 (ранее – в 06:22 и в 22:40 соответственно). Из Имеретинского Курорта первый электропоезд отправится в 03:51, а последний – в 23:15 (ранее – в 03:51 и в 22:38).

Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Мацеста, Хоста, Известия, Адлер и Научный Парк (ранее остановочный пункт назывался Олимпийская Деревня).

На конечных станциях и промежуточных остановках обеспечена удобная пересадка на другие электрички, поезда дальнего следования, а также на международные электропоезда «Диоскурия» № 925/926 и № 929/930 Имеретинский Курорт – Сухум, которые отправляются и прибывают дважды в день.