В течение летнего периода примерно 60 тыс. пассажиров воспользовались услугами туристических поездов Свердловской железнодорожной сети.

Накануне Международного дня туризма, празднуемого 27 сентября, Свердловская железнодорожная компания подвела итоги летнего сезона туристических перевозок. В Свердловской и Тюменской областях специальные туристические поезда доставили к различным достопримечательностям около 60 тыс. туристов за сезон, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Ретропоезд "Уральский экспресс" (ведущий туристический проект Свердловской железной дороги и Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД") совершил примерно 60 рейсов из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и по пятничному кольцевому маршруту "Вечерний Екатеринбург" в летний период, перевезя 7 тыс. пассажиров. Интерьер и вагоны ретропоезда оформлены в стиле начала XX века. В составе поезда есть вагон-бар и вагон-ресторан с блюдами уральской кухни, а также специальное фотокупе для мгновенного фото.

На рельсовом автобусе "Орлан" (ходит по маршруту Екатеринбург – Михайловский завод с 23 мая по 26 октября) почти 15 тыс. пассажиров посетили парк "Оленьи ручьи". Среди гостей были жители городов Среднего Урала, а также туристы из Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Тюмени, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и из других стран (Ангола, Сербия и Норвегия).

Тематические поезда, которые работают в рамках российского туристического проекта "Императорский маршрут", продолжают пользоваться популярностью. Ежедневный пригородный поезд Тюмень – Тобольск, оформленный в корпоративном стиле проекта, за лето перевез более 35 тыс. пассажиров. В вагонах выставлены фотографии последнего российского императора и его семьи. На маршруте Тюмень – Тобольск доступен бесплатный аудиогид, который рассказывает об исторических местах вдоль маршрута. На Урале "Императорский вагон" Екатеринбург – Алапаевск работает по выходным, и около 2 тыс. человек воспользовались его услугами.

В общем, СвЖД предлагает более 400 пригородных поездов, которые позволяют доехать до различных интересных мест и природных достопримечательностей. В летний период этим часто пользуются молодые люди и семьи с детьми. В сентябре туристические поезда становятся особенно востребованными среди школьных групп.

Расписание можно просмотреть и самостоятельно спланировать туристический маршрут на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.