В течение года более 300 человек нашли работу на Калининградской железной дороге через социальный центр по подбору персонала.

13:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Социально-кадровый центр, обеспечивающий кадровые потребности Калининградской железной дороги, отметил свой первый год работы. За это время специалисты центра помогли более 300 кандидатам найти работу в различных подразделениях магистрали.

Наиболее часто вакансии, которые специалисты центра успешно заполнили, были составителем поездов, дежурным на станции, дежурным на переезде, помощником машиниста тепловоза, монтером пути и водителем. Однако, подбор персонала - это только одна из задач социально-кадрового центра, который работает по принципу "одного окна" и обслуживает 19 подразделений магистрали с общим числом сотрудников более 3,5 тысяч человек.

В офисе центра, который находится в здании Южного вокзала, сотрудники железной дороги могут получить информацию и оформить документы, связанные с любыми жизненными обстоятельствами: командировкой, отпуском, обучением и т.д. Здесь также предоставляются льготы и социальные гарантии для неработающих пенсионеров ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.