С начала текущего года и до августа на станциях Горьковской железнодорожной линии было утилизировано около 9 тонн отходов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года посетители станций Горьковской железнодорожной сети сдали для переработки 263 тысячи пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 9 тонн через специализированные фандоматы. Это на 12% больше, чем в тот же период 2024 года.

Наибольшее количество вторичного сырья было собрано на станциях Чебоксары, Казань, Владимир, Нижний Новгород, Киров и Ижевск.

В фандоматах контейнеры хранятся до полного заполнения устройств, после чего специализированные компании занимаются их сортировкой, очисткой и измельчением. Затем материалы используются для создания новых продуктов: бутылок, одежды, обуви, мебели и т.д.

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: крупных торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и т.д. Для начисления бонусов необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform, при сдаче тары.

Всего на станциях Горьковской железнодорожной сети установлено 28 фандоматов. Они находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.