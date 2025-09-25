Сотрудники железной дороги и молодые репортеры из Читинского медиа-центра обсуждали меры предотвращения травм в области движения поездов.

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25-го сентября на площадке общения "Станция добра" прошла встреча работников железной дороги и транспортной полиции с подопечными Читинского медиацентра.

В рамках события "Информдесант безопасности" молодым репортерам и ученикам школы № 45 из Читы показали возможности центра привлечения волонтеров, напомнили о правилах поведения на территории транспортных объектов, показали видео, где главный герой рассказывал о негативных последствиях невнимательности и неосторожности, а затем провели проверку знаний в форме викторины.

Особое внимание молодых репортеров привлекла беседа с машинистами тепловоза из Читинского локомотивного депо. Они рассказали не только о рисках, связанных с безответственным поведением на железнодорожных путях, но и о том, как это влияет на машинистов и помощников локомотивов, а также обсудили актуальную проблему увеличения случаев травматизма среди подростков из-за ударов электричеством от контактной сети.

Во время встречи дети практиковались в навыках проведения интервью и организации пресс-конференций, подготовке репортажей. В конце встречи молодые репортеры пообещали распространять информацию о рисках, связанных с прогулками по железной дороге, в своих социальных сетях и помогать взрослым в предотвращении травматизма среди несовершеннолетних.

Также дети получили сувениры от ЗабЖД в качестве памятных подарков и сделали фотографии.

Мероприятие с участием молодых репортеров было организовано в рамках месячника "Уступи дорогу поездам!", сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.