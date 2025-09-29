С января текущего года, "Чайковский экспресс" осуществил перевозку близко к 5,5 тыс. путешественников.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Последний в этом месяце поездка пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс», следующего по маршруту Ижевск – Воткинск, прошла 28 сентября. С начала 2025 года поезд совершил уже 45 рейсов и перевез около 5,5 тыс. пассажиров.

Горьковская железная дорога запустила новый маршрут в сотрудничестве с ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Во главе тематического состава – знаменитый паровоз серии Л. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирались у коллекционеров и в антикварных магазинах.

В салоне уютных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречали интересной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. На всем протяжении путешествия для туристов звучал фортепианный цикл «Времена года», написанный Петром Ильичем в 1875-1876 годах.

Туристы посетили город Воткинск, где будущий композитор провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушали романсы в живом исполнении. В программу тура также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.