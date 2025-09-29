Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года, "Чайковский экспресс" осуществил перевозку близко к 5,5 тыс. путешественников.

2025-09-29 14:18
С января текущего года,
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Последний в этом месяце поездка пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс», следующего по маршруту Ижевск – Воткинск, прошла 28 сентября. С начала 2025 года поезд совершил уже 45 рейсов и перевез около 5,5 тыс. пассажиров.

Горьковская железная дорога запустила новый маршрут в сотрудничестве с ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Во главе тематического состава – знаменитый паровоз серии Л. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирались у коллекционеров и в антикварных магазинах.

В салоне уютных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречали интересной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. На всем протяжении путешествия для туристов звучал фортепианный цикл «Времена года», написанный Петром Ильичем в 1875-1876 годах.

Туристы посетили город Воткинск, где будущий композитор провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушали романсы в живом исполнении. В программу тура также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru