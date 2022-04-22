Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в майские праздники

14:35

В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 1 по 11 мая на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК):

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее – время местное) отменен 1 и 8 мая, назначен 3, 6 и 10 мая;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменен 2 и 9 мая, назначен 4, 7 и 11 мая;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) отменен 3, 6 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) отменен 4, 7 и 11 мая, назначен 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая;

№ 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:58) отменен 3 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая;

№ 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:31) отменен 4, 7 и 11 мая, назначен 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 мая;

№ 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменен 3, 6 и 10 мая, назначен 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9 мая;

№ 7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:04) отменен 1 и 8 мая, назначен 3 и 10 мая;

№ 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменен 1 и 8 мая, назначен 3, 6 и 10 мая;

№ 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10) отменен 2 и 9 мая, назначен 4, 7 и 11 мая.

Кроме того, 2, 3, 9 и 10 мая отменяются рейсы электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный, курсирующего только по рабочим дням.

2 и 3 мая назначаются дополнительные рейсы туристического поезда «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск, курсирующего по выходным дням. Совершить поездку можно в рамках экскурсионного тура от оператора проекта.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте СПК, а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.