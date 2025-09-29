РЖД повысили свое место в Национальном рейтинге корпоративного управления до ступени 7++

14:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» получило повышение Национального рейтинга корпоративного управления до уровня НРКУ 7++ от Российского института директоров. Это является максимальным достижимым уровнем для компаний, не являющихся публичными акционерными обществами.

«РЖД» стала первой компанией, не являющейся публичной, которой был присвоен наивысший уровень рейтинга в этой категории (выше уровень присваивается только публичным компаниям).

В процессе оценки эксперты отметили положительные изменения в корпоративном управлении компании, включая увеличение количества независимых директоров, принятие экологической стратегии, политики в области предоставления и координации аудиторских и неаудиторских услуг, обновление информационной политики и кодекса корпоративного управления «РЖД».

Теперь главной задачей для ОАО «РЖД» является сохранение высокого рейтинга и дальнейшее улучшение практики корпоративного управления, чтобы служить образцом для других компаний с государственным участием.