С 29-го сентября 2025 года вступил в силу зимнее расписание для субурбанских поездов в Пермском регионе.

13:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 29-го сентября 2025 года, пригородные электрички в Пермском крае (по Свердловской железной дороге) переходят на зимний режим работы. В связи с обычным уменьшением количества пассажиров в осенне-зимний период, Пермская пригородная компания, в соответствии с запросом региона, отменяет рейсы электричек, которые были дополнительно введены в расписание в туристический и дачный сезон.

В Пермском крае с 29-го сентября прекращаются "летние" рейсы, которые были запланированы на период с апреля по сентябрь:

№ 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская;

№ 6278/6279 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2;

№ 6015/6016 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2;

№ 6017/6018 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2;

№ 7168 Пермь-2 – Кишерть;

№ 6007 Кишерть – Верещагино.

С 3-го октября вводятся в расписание пригородные поезда № 6194 Пермь-2 – Кунгур и № 6011 Кунгур – Верещагино. Они будут ходить два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

С 5-го октября отменяется пригородный поезд № 6013 Пермь-2 – Григорьевская.

Свердловская железная дорога просит пассажиров уточнять расписание перед поездкой. Более детальную информацию обо всех изменениях можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ППК», а также на станциях и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.