С 2 октября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому и Белорусскому направлениям Московской железнодорожной сети.

2025-09-29 09:45
С 2 октября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспресс. Причина - продолжение строительных работ по установке элементов распределительного зала и фасадов конкорса новой станции Петровско-Разумовская.

Технические перерывы запланированы на 2–3, 9–10, 16–17, 23–24, 30–31 октября с 23:30 до 05:30. В эти промежутки времени движение по 1 и 2 пути на участке Бескудниково – Москва-Бутырская будет временно приостановлено. Поезда будут перенаправлены по соседним путям, что повлияет на расписание. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Информацию можно найти на вокзалах и станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

