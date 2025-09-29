Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В честь празднования Дня народного единства на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.

2025-09-29 09:26
В честь празднования Дня народного единства на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса перед ноябрьскими праздниками, Горьковская железная дорога увеличивает количество рейсов дальнего следования № 231/232 на маршруте Киров – Москва.

Поезд из Кирова отправится 31 октября, 2 и 4 ноября в 02:11 и прибудет в Москву в тот же день в 14:08. В обратном направлении отправление из Москвы запланировано на 31 октября, 2 и 4 ноября в 21:25, прибытие в Киров ожидается на следующий день в 10:00.

В маршрут включены остановки в Нижнем Новгороде и Владимире.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru