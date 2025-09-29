В честь празднования Дня народного единства на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.

09:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса перед ноябрьскими праздниками, Горьковская железная дорога увеличивает количество рейсов дальнего следования № 231/232 на маршруте Киров – Москва.

Поезд из Кирова отправится 31 октября, 2 и 4 ноября в 02:11 и прибудет в Москву в тот же день в 14:08. В обратном направлении отправление из Москвы запланировано на 31 октября, 2 и 4 ноября в 21:25, прибытие в Киров ожидается на следующий день в 10:00.

В маршрут включены остановки в Нижнем Новгороде и Владимире.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.