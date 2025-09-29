В одном из наиболее красивых уголков Республики Башкортостан на Куйбышевской дороге начал функционировать автобусный остановочный пункт под названием Розовые Скалы.

На железнодорожной линии Куйбышева появилась новая станция "Розовые Скалы", которая находится в одном из красивейших уголков Республики Башкортостан, у подножия знаменитой горы с таким же названием, на месте древнего Рифейского моря.

Открытие новой станции на маршруте Куйбышевской железной дороги прошло в формате телемоста в рамках туристического форума-выставки «Вектор//Путешествий–2025».

С учетом комфорта пассажиров, на новом туристическом месте притяжения, железнодорожники обустроили деревянную пассажирскую платформу в ретро стиле, установили систему освещения с использованием светодиодных ламп, разместили небольшие архитектурные формы из экологически чистых материалов, обеспечили выход с пассажирской платформы прямо к дороге, ведущей к Розовым Скалам.

Кроме того, на Розовых Скалах была организована остановка для 6 пригородных поездов, включая туристический пригородный поезд «Горный экспресс «Айгир»: № 7471/7472 Шакша – Инзер, № 7477/7478 Дёма – Инзер, № 7485/7486/7488 Уфа – Инзер – Белорецк (Горный экспресс «Айгир»); № 6871/6872 Инзер – Уфа, № 7473/7474 Инзер – Уфа; № 7489/7491/7492 Белорецк – Инзер – Уфа (Горный экспресс «Айгир»).

Розовые скалы находятся вдоль реки Инзер между деревнями Ассы и Бриштамак. С верхушек скал открывается вид на долину Инзера и окружающие горные хребты.

Скалы получили свое название не случайно: на рассвете камни становятся розовыми. По одной из версий, это связано с содержанием в породах марганцевых солей. По другой версии, такой цвет скалам придают окаменелые водоросли, которые росли здесь более 2 млрд лет назад, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.