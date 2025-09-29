Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В одном из наиболее красивых уголков Республики Башкортостан на Куйбышевской дороге начал функционировать автобусный остановочный пункт под названием Розовые Скалы.

2025-09-29 09:10
В одном из наиболее красивых уголков Республики Башкортостан на Куйбышевской дороге начал функционировать автобусный остановочный пункт под названием Розовые Скалы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной линии Куйбышева появилась новая станция "Розовые Скалы", которая находится в одном из красивейших уголков Республики Башкортостан, у подножия знаменитой горы с таким же названием, на месте древнего Рифейского моря.

Открытие новой станции на маршруте Куйбышевской железной дороги прошло в формате телемоста в рамках туристического форума-выставки «Вектор//Путешествий–2025».

С учетом комфорта пассажиров, на новом туристическом месте притяжения, железнодорожники обустроили деревянную пассажирскую платформу в ретро стиле, установили систему освещения с использованием светодиодных ламп, разместили небольшие архитектурные формы из экологически чистых материалов, обеспечили выход с пассажирской платформы прямо к дороге, ведущей к Розовым Скалам.

Кроме того, на Розовых Скалах была организована остановка для 6 пригородных поездов, включая туристический пригородный поезд «Горный экспресс «Айгир»: № 7471/7472 Шакша – Инзер, № 7477/7478 Дёма – Инзер, № 7485/7486/7488 Уфа – Инзер – Белорецк (Горный экспресс «Айгир»); № 6871/6872 Инзер – Уфа, № 7473/7474 Инзер – Уфа; № 7489/7491/7492 Белорецк – Инзер – Уфа (Горный экспресс «Айгир»).

Розовые скалы находятся вдоль реки Инзер между деревнями Ассы и Бриштамак. С верхушек скал открывается вид на долину Инзера и окружающие горные хребты.

Скалы получили свое название не случайно: на рассвете камни становятся розовыми. По одной из версий, это связано с содержанием в породах марганцевых солей. По другой версии, такой цвет скалам придают окаменелые водоросли, которые росли здесь более 2 млрд лет назад, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru