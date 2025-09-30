На деловом утреннем мероприятии в Самаре прошло обсуждение важных тем, касающихся взаимодействия отправителей грузов и Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

16:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Самаре 30-го сентября 2025 года прошел бизнес-завтрак, на котором присутствовали новые партнеры и клиенты ОАО «РЖД». Спикерами на мероприятии были представители Куйбышевской железной дороги и Центра поддержки экспорта Самарской области.

Главная задача события – укрепление открытого диалога с бизнес-сообществом и совместный поиск способов улучшения эффективности перевозок.

Сотрудники Куйбышевской железной дороги поделились информацией о цифровых сервисах, облегчающих процесс организации перевозок, о существующих логистических продуктах и возможностях мультимодальных перевозок. Также клиентам была представлена информация о мерах государственной поддержки экспорта в Самарской области.

Стоит отметить, что для постоянного контакта с клиентами ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге создана сеть из 12 центров продажи услуг. За 9 месяцев 2025 года они привлекли более 240 клиентов и перевезли более 1,5 млн тонн грузов.

Куйбышевская железная дорога постоянно увеличивает ассортимент предоставляемых услуг и улучшает взаимодействие с клиентами. Для быстрого решения вопросов, связанных с перевозкой грузов в Самарской области, можно связаться по телефону: 8 (846) 303-24-38 или отправить запрос по адресу: afto3_LavruhinaAS@kbsh.rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.