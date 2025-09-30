В период с января по август через границу с Китаем было транспортировано 27,2 миллиона тонн грузов в рамках экспортно-импортных операций.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Это соответствует уровню транспортировки грузов за сопоставимый период 2024 года.

Через российско-китайские пограничные пункты за 8 месяцев 2025 года было отправлено 25,6 млн тонн грузов по железнодорожной сети РЖД (+0,2%), включая следующие пункты:

Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) – 13,6 млн тонн (-0,3%), включая:

уголь – более 4 млн тонн (-20,9%);

железную руду – 3,1 млн тонн (-3,7%);

бумагу – 1,3 млн тонн (+28,8%);

Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 5,8 млн тонн (+4,4%), включая:

уголь – около 3 млн тонн (+20,6%);

железную руду – 1,3 млн тонн (увеличение в 1,7 раза);

Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) – 4,2 млн тонн (+17%), включая:

уголь – 2,7 млн тонн (+10,2%);

железную руду – 1,4 млн тонн (+33,2%);

Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 1,8 млн тонн (-28,3%), включая:

уголь – 1,5 млн тонн (-34,6%);

нефть и нефтепродукты – 151,4 тыс. тонн (увеличение почти в 5 раз).

В период с января по август 2025 года через границу с Китаем было отправлено 11,4 млн тонн каменного угля (-9,4%), что составило 45% от общего объема экспортных грузоперевозок.