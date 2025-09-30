В период с января по август через границу с Китаем было транспортировано 27,2 миллиона тонн грузов в рамках экспортно-импортных операций.

Это соответствует уровню транспортировки грузов за сопоставимый период 2024 года.
Через российско-китайские пограничные пункты за 8 месяцев 2025 года было отправлено 25,6 млн тонн грузов по железнодорожной сети РЖД (+0,2%), включая следующие пункты:
Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) – 13,6 млн тонн (-0,3%), включая:
Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 5,8 млн тонн (+4,4%), включая:
Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) – 4,2 млн тонн (+17%), включая:
Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 1,8 млн тонн (-28,3%), включая:
В период с января по август 2025 года через границу с Китаем было отправлено 11,4 млн тонн каменного угля (-9,4%), что составило 45% от общего объема экспортных грузоперевозок.