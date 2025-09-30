Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники Куйбышевской железной дороги организовали свыше 2 тысяч мероприятий в контексте профилактической кампании «Уступи дорогу поездам!»

2025-09-30 13:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с 1 по 30 сентября 2025 года в рамках акции «Уступи дорогу поездам!» сотрудники Куйбышевской железной дороги провели свыше 2 тыс. мероприятий, целью которых было предотвращение травматизма на железнодорожных путях.

В дополнение к обычным совместным патрулям с транспортной полицией, лекциям и обсуждениям в школах и на транспортных предприятиях, а также распространению информационных буклетов и брошюр, железнодорожники применяли новые методы профилактической работы: проводили конкурсы рисунков, викторины и квесты.

Например, в локомотивных депо для учеников основных школ ОАО «РЖД» в различных регионах были организованы уроки по безопасности на железной дороге. С помощью специального оборудования дети могли увидеть железнодорожные пути глазами машиниста и узнать от специалистов о принципах работы железнодорожного транспорта. В детских садах под управлением ведомства был организован конкурс рисунков на тему безопасности на железной дороге. Лучшие из них были выставлены на вокзалах.

В ходе акции было распространено более 10 тыс. тематических буклетов и брошюр, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

