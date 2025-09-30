С начала текущего года до августа, около 20 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

В период с января по август 2025 года, около 20 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на территории станций Горьковской железной дороги. Это на 9% больше, чем в тот же период 2024 года.

Запросы на помощь принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от пассажиров станций Нижний Новгород (4,4 тыс.), Киров (3,3 тыс.), Казань (2,2 тыс.), Ижевск (1,6 тыс.) и Казань-Восстание (1,2 тыс.).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными возможностями, помогают им оформить билеты, сопровождают по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости предоставляются кресло-коляска или каталка для лежачих больных. Также они помогают с перевозкой багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно сделать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.