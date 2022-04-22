Холдинг «ЖД» назначает сезонные летние поезда на южном направлении на фоне растущего спроса

12:52

Летом текущего года холдинг «ЖД» планирует перевезти в поездах дальнего следования холдинга «ЖД» свыше 40 млн человек. При этом в поездах, следующих на Юг России, пассажирам будут доступны 8,5 млн мест (+6% к прошлом году). При необходимости количество мест может быть увеличено за счет включения дополнительных вагонов, назначения поездов и увеличения периодичности курсирования существующих.

В настоящее время фиксируется высокая динамика увеличения спроса на билеты в сообщении с Югом России – городами Черноморского побережья и Северного Кавказа. Наиболее популярные направления (+50% к прошлому году): Москва – Анапа, Санкт-Петербург – Адлер, Москва – Адлер, Воронеж – Адлер.

Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты холдинг «ЖД» прорабатывает назначение сезонных поездов, большинство из которых будут курсировать в сообщении с курортами Юга России. Так, в дополнение к 480 парам поездов, курсирующим круглогодично, назначены еще 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов, в том числе в направлении Анапы – 37 поездов (+7 поездов курсируют круглогодично), Адлера – 31 поезд (+32 круглогодичных), Новороссийска – 13 поездов (+9 круглогодичных), Кисловодска – 2 поезда (+11 круглогодичных), Ейска – 2 поезда.

Продажи билетов на них будут открываться постепенно. До конца апреля в продажу поступят билеты на 64 сезонных поезда, а до конца мая пассажиры смогут оформлять проездные документы уже на 104 поезда из вышеуказанных 112.

Одним из важнейших направлений работы холдинга «ЖД» в летний период является перевозка детей к местам отдыха и обратно. Летом текущего года в составе организованных детских групп планируется перевезти свыше 400 тыс. детей, что на 31% больше, чем в прошлом году. Для этого будут организованы около 200 специальных «детских» рейсов. Для перевозок детей будут сформированы 29 составов поездов из вагонов последних лет постройки. Все они обеспечены аптечками и медицинскими укладками, ремнями безопасности. Для обеспечения комфортного проезда детских групп поездные бригады укомплектованы лучшими кадровыми работниками, прошедшими специальную медицинскую комиссию и дополнительное обучение по работе с маленькими пассажирами.

Отметим, что для повышения комфорта пассажиров в пути холдинг «ЖД» продолжает обновлять подвижной состав. Так, например, в преддверии летнего сезона перевозок пассажиров, с 26 апреля, будет обновлен один из составов двухэтажных поездов № 104 Москва – Адлер и № 23/24 Москва – Казань. Здесь начнут курсировать двухэтажные вагоны нового модельного ряда с детскими купе и душевыми кабинами, а в составы поезда № 59/60 Кисловодск – Новокузнецк будут включены новые одноэтажные вагоны, выполненные в виде двухвагонных сцепов, в которых предусмотрен душ и дополнительные сервисные зоны.

Благодаря поставкам новых пассажирских вагонов в течение года обновление парка регулярных поездов будет продолжено и на других направлениях.