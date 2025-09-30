С момента начала вакцинационной акции на Московской железной дороге было вакцинировано около 15 тыс. работников железнодорожного транспорта.

С момента начала осенней вакцинации на Московской железной дороге было вакцинировано от гриппа около 15 тыс. людей. В рамках этой кампании планируется вакцинировать 75% сотрудников, отвечающих за безопасность движения, и лиц из группы риска, а также 60% работников других специальностей.

В первую очередь вакцинация рекомендуется для сотрудников, имеющих контакт с большим числом людей: персонал вокзалов и поездных бригад, кассиров. Приоритет также отдается тем, кто обеспечивает движение поездов: диспетчерам, машинистам и их помощникам, рабочим по ремонту путей, инспекторам вагонов, энергетикам и связистам.

В дополнение к этому, в рамках кампании по вакцинации планируется привить 4,4 тыс. медработников и 25 тыс. пациентов, прикрепленных к поликлиникам железной дороги. Для этих целей во все медицинские учреждения «РЖД-Медицина» было направлено более 30 тыс. доз вакцины, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.