Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работа детских железнодорожных систем в этом году была завершена.

2025-09-29 15:20
Работа детских железнодорожных систем в этом году была завершена.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 18 тыс. молодых железнодорожников прошли обучение на детских железных дорогах. Они изучали 24 различные специальности, включая машиниста и его помощника, диспетчера, станционного дежурного, проводника и инспектора вагонов, путевого монтера, дежурного на переезде и другие профессии.

Детские железные дороги представляют собой 26 уникальных образовательных центров, доступных для посещения с весны до осени. По узкоколейным путям могут путешествовать как дети, так и взрослые. В этом году ДЖД перевезли 600 тыс. пассажиров.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru