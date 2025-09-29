Работа детских железнодорожных систем в этом году была завершена.

15:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 18 тыс. молодых железнодорожников прошли обучение на детских железных дорогах. Они изучали 24 различные специальности, включая машиниста и его помощника, диспетчера, станционного дежурного, проводника и инспектора вагонов, путевого монтера, дежурного на переезде и другие профессии.

Детские железные дороги представляют собой 26 уникальных образовательных центров, доступных для посещения с весны до осени. По узкоколейным путям могут путешествовать как дети, так и взрослые. В этом году ДЖД перевезли 600 тыс. пассажиров.