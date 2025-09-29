Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Компания Российские Железные Дороги и Министерство бизнеса и туризма Башкортостана подписали договор о взаимной работе и партнерстве.

2025-09-29 09:14
В Уфе 26 сентября на форуме-выставке «Вектор Путешествий–2025» было подписано соглашение между ОАО «РЖД» и Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Соглашение предусматривает сотрудничество и взаимодействие на период 2025–2027 годов.

Подписанты документа - начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Цель соглашения - установление долгосрочного партнерства в области разработки и реализации туристических проектов, использующих инфраструктуру железнодорожного транспорта на территории региона.

В частности, планируется создание новых туристических маршрутов, развитие экскурсионного движения на паровой тяге, организация путешествий с использованием пригородного железнодорожного транспорта для культурно-познавательных и развлекательных целей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

