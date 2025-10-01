В честь празднования Дня корпорации ОАО «РЖД» на Горьковской автостраде прошла церемония награждения выдающихся работников.

16:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге провели торжественное мероприятие, посвященное Дню компании ОАО «РЖД», который отмечается 1 октября каждый год. В рамках этого события лучшие работники были удостоены государственных, отраслевых и корпоративных наград.

Среди награжденных были те, кто получил благодарности от министра транспорта России, руководства ОАО «РЖД», начальника Горьковской железной дороги и администрации Канавинского района Нижнего Новгорода. Всего было отмечено более 20 сотрудников Горьковской железной дороги.

«Сегодня мы празднуем 22-летие нашей компании – ОАО «РЖД». Этот день символизирует наш долгий путь, годы усердной работы и прогресса. На Горьковской железной дороге работает около 40 тысяч высококвалифицированных специалистов, каждый из которых вносит свой ценный вклад в общее дело. Мы вместе реализовали множество крупных проектов, модернизировали инфраструктуру, внедряем новейшие технологии и перед нами открываются новые горизонты развития», – сказал в своем поздравительном выступлении начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

За долгие годы честной работы на железнодорожном транспорте, активность при выполнении производственных задач, значительный личный вклад в улучшение его работы и в связи с Днем компании ОАО «Российские железные дороги» машинист электропоезда Андрей Громов и оператор дефектоскопной тележки Юрий Павликов были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» по приказу генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

За безупречную работу на железнодорожном транспорте в течение 30 и 20 лет соответственно были награждены приемосдатчик груза и багажа Майя Гурова и инспектор по приемке вагонов Алексей Галкин.

Благодарность министра транспорта России была выражена агенту транспортного обслуживания Светлане Цикуновой, ведущему электронику Дмитрию Самойлову и диспетчеру Наталье Лемешевой.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, постановил присудить Ольге Кургузовой, ветерану Нижегородского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением, звание «Почетный работник Горьковской железной дороги».

В честь 22-летия компании в Центральном дворце культуры железнодорожников состоялся культурный фестиваль «Вместе». Он включал в себя выставку кулинарного искусства и декоративно-прикладного творчества сотрудников Горьковской железной дороги, а также мастер-классы по изготовлению свечей, букетов и открыток, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.