В течение летнего периода Ярославская детская железнодорожная линия обслужила свыше 24 тысяч пассажиров.

Сезон перевозок на Ярославской детской железной дороге (ЯДЖД), который продолжался с мая по сентябрь 2025 года, успешно завершен. За этот период было перевезено 24,2 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2024 года. «Музей необыкновенных путешествий из XIX в XXI век», расположенный на Малой Северной дороге, привлек 2,8 тыс. посетителей в этом сезоне.

Перевозка пассажиров является частью летней практики учеников ЯДЖД, которые проходят профессиональную подготовку на детской железной дороге. В этом году летнюю практику прошли 570 учеников. Они учились организации движения, техническому обслуживанию подвижного состава и путей, а также управлению пассажирскими поездами.

Ярославская детская железная дорога не только служит профессиональной ориентацией для детей, но и является туристической достопримечательностью, привлекающей жителей Ярославля и других регионов. В прошлом летнем сезоне ее посетили туристы из Московской, Вологодской, Костромской, Архангельской, Владимирской, Ивановской и других областей.

С 1 октября на ЯДЖД начались теоретические уроки. 725 детей, включая 150 новичков, приступили к обучению. Программа обучения рассчитана на 7 лет. Учиться могут школьники, начиная с пятого класса, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.