В честь Дня корпорации, сотрудники РЖД были удостоены государственных и отраслевых премий.

Семья Кошкарёвых была награждена медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей:
Валентин Владимирович Кошкарёв, глава семьи и экипировщик базы топлива станции Барабинск Главного материального склада Западно-Сибирской дирекции снабжения, его жена Алена Николаевна и их дети: Данила, Сергей, Алеся, Дарья и Павел.
В категории «Старейшие династии» победителем стала династия Захаровых-Скворцовых, основанная в 1877 году. Специальный приз был вручен представителям династии:
Владимир Владимирович Захаров, главный технолог отдела корпоративной информатизации Московской железной дороги;
Владимир Владимирович Захаров, ветеран РОСПРОФЖЕЛ;
Анна Павловна Захарова, ветеран Центрального управления движением.
В категории «Преемственность поколений» победителями стали представители семьи Михиных, общий стаж работы которых составляет 934 года.
