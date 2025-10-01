В честь Дня корпорации, сотрудники РЖД были удостоены государственных и отраслевых премий.

13:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», провёл торжественное собрание, посвящённое Дню компании, и вручил награды работникам.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, за отважные и решительные действия в экстремальных ситуациях были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Олег Александрович Цурин – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги, который также был удостоен знака ОАО «РЖД» «За безопасность движения».

За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Елена Федоровна Грудинина – старший инженер Петроввальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

Петр Сергеевич Кириловец – электромеханик Санкт-Петербургского регионального центра связи Октябрьской дирекции связи;

Александр Анатольевич Милованов – машинист железнодорожно-строительной машины ПМС № 176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути.

Присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»:

Юрию Александровичу Миличенко – старшему электромеханику Чусовской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»:

Марине Ивановне Яцук – руководителю Владивостокского дворца культуры железнодорожников Дальневосточной железной дороги.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Владимир Викторович Сирчев, машинист электропоезда моторвагонного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава;

Римма Равильевна Шакирова, дежурная по станции Казань Горьковской дирекции управления движением;

Владимир Афанасьевич Щука, начальник участка производства Северобайкальской механизированной дистанции инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги.

За высокие производственные результаты, по приказу генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, были награждены:

Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

Владимир Сергеевич Костык, начальник эксплуатационного локомотивного депо Воркута Северной дирекции тяги;

Наталья Михайловна Концова, ведущий специалист по охране труда Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств;

Маргарита Георгиевна Степанова, начальник станции Домикан Забайкальской дирекции управления движением;

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет»:

Владимирович Андрей, машинист тепловоза Калининградской дирекции тяги.

Семья Кошкарёвых была награждена медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей:

Валентин Владимирович Кошкарёв, глава семьи и экипировщик базы топлива станции Барабинск Главного материального склада Западно-Сибирской дирекции снабжения, его жена Алена Николаевна и их дети: Данила, Сергей, Алеся, Дарья и Павел.

В категории «Старейшие династии» победителем стала династия Захаровых-Скворцовых, основанная в 1877 году. Специальный приз был вручен представителям династии:

Владимир Владимирович Захаров, главный технолог отдела корпоративной информатизации Московской железной дороги;

Владимир Владимирович Захаров, ветеран РОСПРОФЖЕЛ;

Анна Павловна Захарова, ветеран Центрального управления движением.

В категории «Преемственность поколений» победителями стали представители семьи Михиных, общий стаж работы которых составляет 934 года.

Специальный приз был вручен членам этой династии:

Павлу Олеговичу Баранову – главному механику Кочетовской механизированной дистанции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции инфраструктуры;

Денису Юрьевичу Новикову – машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка Юго-Восточной дирекции тяги;

Ольге Александровне Михиной – специалисту по охране труда производственного участка Елец Юго-Восточной дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

Ольге Геннадиевне Улыбышевой – руководителю учебного центра профессиональной квалификации АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».

В категории «Династии в истории» победителями стали представители семьи Фроленко-Горячкиных-Скаржевских. В этой династии 46 потомственных железнодорожников.

Специальный приз был вручен членам этих династий: