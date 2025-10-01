Транспортировка людей по сети ОАО «РЖД» в период с января по сентябрь увеличилась на 1,6%

Согласно оперативной информации, в сентябре 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 113,9 млн пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 103,6 млн человек (+0,1%), а в дальнем следовании - 10,3 млн (-5,8%).

В сентябре 2025 года пассажиропоток составил 12,6 млрд пасс.-км, что на 4% меньше, чем в сентябре прошлого года. Пассажиропоток в пригородном транспорте увеличился на 2,9% и составил 3,2 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании снизился на 6,2%, составив 9,4 млрд пасс.-км.

За первые 9 месяцев 2025 года было отправлено 976,4 млн пассажиров (+1,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года), включая 878 млн в пригородном транспорте (+1,9%) и 98,4 млн в дальнем следовании (-0,4%).

С начала 2025 года пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 0,9% по сравнению с прошлым годом и составил 111,4 млрд пасс.-км, включая 27,3 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+2,3%) и 84,1 млрд пасс.-км в дальнем следовании (-1,9%).