С 3-го декабря 2025 года «Буревестник» вновь будет осуществлять рейсы между Нижним Новгородом и Москвой.

2025-10-01 11:16
1-го октября, в рамках онлайн-совещания, посвященного Дню компании, было объявлено о начале продаж билетов на новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник".

Для комфорта пассажиров, на данном маршруте каждый день будут работать 3 пары поездов, которые отправляются из Москвы и Нижнего Новгорода утром, в обед и вечером. Таким образом, из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, а из Нижнего Новгорода - в 07:20, 15:29 и 18:57.

Утренний "Буревестник" из Москвы будет отправляться с Ярославского вокзала, а обеденный и вечерний - с Восточного. Поезда, которые отправляются из Нижнего Новгорода утром и обедом, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний - на Ярославский.

В зависимости от времени отправления, поезд будет делать остановки во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону составит около 4 часов.

Поезд "Буревестник" будет украшен узнаваемой фирменной ливреей, интерьер будет оформлен в уникальном стиле. В состав поезда войдут от 10 современных двухэтажных вагонов: со стандартными и улучшенными местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ, вагон-бистро. Они будут оснащены экологически безопасными туалетами, системами климат-контроля и безопасности, мультимедийным оборудованием. Пассажиры смогут заряжать свои мобильные устройства с помощью индивидуальных розеток, USB и Type-C разъемов.

За одну поездку поезд сможет перевезти более 730 человек. Это позволит удовлетворить потребности пассажиров в путешествиях и сделать поездку еще более комфортной.

 

