Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 91,4 млн тонн груза.

2025-10-01 11:03
В сентябре на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 91,4 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в сентябре 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было перевезено 91,4 млн тонн груза, что на 3,3% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в сентябре 2025 года уменьшился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 199,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 7,8% и составил 248,2 млрд тонно-км.

За период с января по сентябрь 2025 года было перевезено 830,2 млн тонн груза, что на 6,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.

Было перевезено по железной дороге:

  • каменного угля – 240,4 млн тонн (-2,8% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
  • кокса – 7,5 млн тонн (-16,2%);
  • нефти и нефтепродуктов – 147,2 млн тонн (-5,4%);
  • железной и марганцевой руды – 80,2 млн тонн (-1,7%);
  • черных металлов – 38,5 млн тонн (-17,1%);
  • лома черных металлов – 5,6 млн тонн (-34,8%);
  • химических и минеральных удобрений – 52,5 млн тонн (+4,5%);
  • цемента – 16 млн тонн (-13,8%);
  • лесоматериалов – 19 млн тонн (-5%);
  • зерна – 16,8 млн тонн (-26,6%);
  • строительных материалов – 75,7 млн тонн (-13,1%);
  • цветной и серной руды – 13,1 млн тонн (+4,9%);
  • химических веществ и соды – 15,1 млн тонн (-4,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 20,2 млн тонн (-18,7%);
  • других грузов, включая грузы в контейнерах – 82,4 млн тонн (-8%).

Грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года уменьшился на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 1850,6 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 1,3% и составил 2295,9 млрд тонно-км.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru