В сентябре на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 91,4 млн тонн груза.

Согласно последним данным, в сентябре 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было перевезено 91,4 млн тонн груза, что на 3,3% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в сентябре 2025 года уменьшился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 199,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 7,8% и составил 248,2 млрд тонно-км.

За период с января по сентябрь 2025 года было перевезено 830,2 млн тонн груза, что на 6,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.

Было перевезено по железной дороге:

каменного угля – 240,4 млн тонн (-2,8% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);

кокса – 7,5 млн тонн (-16,2%);

нефти и нефтепродуктов – 147,2 млн тонн (-5,4%);

железной и марганцевой руды – 80,2 млн тонн (-1,7%);

черных металлов – 38,5 млн тонн (-17,1%);

лома черных металлов – 5,6 млн тонн (-34,8%);

химических и минеральных удобрений – 52,5 млн тонн (+4,5%);

цемента – 16 млн тонн (-13,8%);

лесоматериалов – 19 млн тонн (-5%);

зерна – 16,8 млн тонн (-26,6%);

строительных материалов – 75,7 млн тонн (-13,1%);

цветной и серной руды – 13,1 млн тонн (+4,9%);

химических веществ и соды – 15,1 млн тонн (-4,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 20,2 млн тонн (-18,7%);

других грузов, включая грузы в контейнерах – 82,4 млн тонн (-8%).

Грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года уменьшился на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 1850,6 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 1,3% и составил 2295,9 млрд тонно-км.