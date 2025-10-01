В сентябре на сетях ОАО «РЖД» было перевезено 91,4 млн тонн груза.

Согласно последним данным, в сентябре 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было перевезено 91,4 млн тонн груза, что на 3,3% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот в сентябре 2025 года уменьшился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 199,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 7,8% и составил 248,2 млрд тонно-км.
За период с января по сентябрь 2025 года было перевезено 830,2 млн тонн груза, что на 6,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.
Было перевезено по железной дороге:
Грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года уменьшился на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 1850,6 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 1,3% и составил 2295,9 млрд тонно-км.