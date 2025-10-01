Поздравляем с Днем фирмы!

09:00

Уважаемые сотрудники! Черезвычайно ценимые ветераны!

Поздравляем вас с праздником нашей компании!

1 октября 2003 года ОАО «Российские железные дороги» начало свою хозяйственную активность. Этот момент стал значимым этапом в истории всего транспортного сектора России. Система управления железнодорожной сетью России стала соответствовать современным требованиям и рыночным условиям.

В течение уже 22 лет ОАО «РЖД» стабильно занимает лидирующие позиции в транспортном комплексе Российской Федерации, выполняя основную роль в перевозке грузов и пассажиров по всей территории нашей большой страны – от Калининграда до Сахалина. За это время компания прошла через множество сложных этапов. Ни один год не был простым, но благодаря сплоченному коллективу железнодорожников, верных своему призванию и преданных своему делу, мы всегда смогли с достоинством преодолевать трудности и становиться еще более сплоченными и сильными.

Сегодня ОАО «РЖД» вместе с партнерами по проекту ВСМ активно движется к новой эре высоких скоростей, которая радикально преобразует всю систему железнодорожных перевозок в стране. Запуск магистрали Москва – Санкт-Петербург станет стартовой точкой для создания обширной высокоскоростной сети.

ВСМ сегодня является двигателем инноваций благодаря применению передовых технологий и цифровых решений. И особое удовольствие вызывает то, что все эти разработки являются продуктами отечественного производства.

Но даже самые передовые технологии не дадут эффекта, если ими не будут управлять высококвалифицированные специалисты – профессионалы своего дела, поэтому компания сегодня инвестирует ресурсы в обучение и подготовку сотрудников, а также старается создать все условия, чтобы работа приносила им истинное удовольствие.

В этот Год железнодорожного героизма мы с полной уверенностью заявляем: работники российских железных дорог являются преемниками и продолжателями великих дел своих предков – тех, кто в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу приближал Победу, строил БАМ, расширял и модернизировал железнодорожную сеть.

Ветераны железнодорожного транспорта – это наши старшие товарищи, которые всегда активны, демонстрируя неутомимую энергию и активное участие в работе компании. Огромное вам спасибо за поддержку и ценный вклад в наше общее дело!

Также всегда рядом с нами наши соратники, которые сегодня по зову сердца и долгу стоят на защите Родины! Забота о их семьях – это наша священная обязанность.

Уважаемые коллеги, друзья, желаем вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, успехов и процветания! Пусть ваша работа и участие в реализации масштабных проектов приносит вам только радость и вдохновение!

Поздравляем с праздником, с Днем компании!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров