Увеличивается периодичность курсирования «южных» поездов дальнего следования Красноярской железной дороги

2022-04-22 12:33
На Красноярской железной дороге на период летнего сезона увеличивается частота курсирования «южных» поездов, осуществляющих доставку пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья.

Так, с 25 апреля по 3 октября на поезде № 129/130 Красноярск – Анапа – Красноярск из краевой столицы можно будет уехать 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам, в обратном направлении – по понедельникам, средам и пятницам.

С 29 апреля до 4 октября увеличивается частота курсирования поезда № 127/128 Красноярск – Адлер – Красноярск с 2 до 4 раз в неделю. На курорты он будет отправляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, обратно из Адлера – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно будет в любой день недели.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «ЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД. 

