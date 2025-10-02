За период с января по сентябрь текущего года на Московской железной дороге было перевезено 40,7 млн тонн груза.
2025-10-02
За период с января по сентябрь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 40,7 млн тонн грузов, что на 17,3% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – 10,1 млн тонн (-13%);
нефть и нефтепродукты – 8,2 млн тонн (-18,6%);
химические и минеральные удобрения – 4,7 млн тонн (+12,3%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,8 млн тонн (+7,8%);
металлолом – 1,5 млн тонн (-30,1%);
строительные материалы – 1,4 млн тонн (-12,5%);
химикаты и сода – 1,2 млн тонн (-1,3%);
зерно – 1,1 млн тонн (-67%);
цемент – 1,1 млн тонн (-20,4%);
черные металлы – 962 тыс. тонн (-52,6%).
Грузооборот за указанный период составил 65 млрд тарифных тонно-км (+1,5% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 82 млрд тонно-км (+1,7%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
