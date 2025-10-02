Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железнодорожной сети, ожидаются в октябре 2025 года.

2025-10-02 16:28
В октябре изменится график некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - работы по улучшению инфраструктуры на участке от Москва-Рижская до Подмосковная.

Технические промежутки для проведения работ запланированы с 22:00 3 октября до 06:00 4 октября, а также в те же часы 4–5, 10–11 и 11–12 октября. В это время будут проводиться работы по модернизации контактной сети на месте строительства двухпутного путепровода в районе улиц Добролюбова и Складочная.

В указанные дни, во время работ, движение поездов по 2 главному пути на участке Москва-Рижская - Подмосковная будет временно приостановлено. Поезда будут проходить по соседнему пути в реверсивном режиме.

В связи с этим, в график движения поездов внесены значительные изменения. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, некоторые поезда МЦД-2 со стороны Нахабино будут ходить до/от Стрешнево и Красного Балтийца, из Подольска до/от Курского вокзала, несколько электричек будут временно сняты с рейса.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

