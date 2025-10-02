Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковском трубопроводе в период с января по сентябрь 2025 года увеличилась примерно на 25%.

С января по сентябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено 7,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 24,4% больше, чем за тот же период предыдущего года.
В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 19,5 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.
В течение 9 месяцев было загружено следующее количество грузов:
Грузооборот за период с января по сентябрь составил 111,5 млрд тарифных тонно-км (-7,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 136,3 млрд тонно-км (-8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.