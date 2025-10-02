Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковском трубопроводе в период с января по сентябрь 2025 года увеличилась примерно на 25%.

2025-10-02 15:30
С января по сентябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено 7,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 24,4% больше, чем за тот же период предыдущего года.

В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 19,5 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.

В течение 9 месяцев было загружено следующее количество грузов:

  • лесные грузы – 1,8 млн тонн (-9%);
  • химические и минеральные удобрения – 1,54 млн тонн (-0,1%);
  • черные металлы – 1,34 млн тонн (-25,3%);
  • цемент – 1,25 млн тонн (-23,1%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 1 млн тонн (-6,5%);
  • химикаты и сода – 1 млн тонн (-6,7%).

Грузооборот за период с января по сентябрь составил 111,5 млрд тарифных тонно-км (-7,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 136,3 млрд тонно-км (-8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

