Ответы от представителей Северной железной дороги на вопросы промышленников из Архангельска были получены.

15:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2-го октября прошла встреча «День клиента», организованная Северной железной дорогой для представителей архангельских компаний и Минтранса региона. Участники мероприятия имели возможность обсудить вопросы, которые их интересовали, а также получить консультации по услугам, предоставляемым ОАО «РЖД» для бизнеса.

Железнодорожники предлагают местным производителям услуги по перевозке грузов любого объема, комплексное транспортное обслуживание, а также дополнительные сервисы по экспедированию грузов, перевозке по расписанию и в ускоренных контейнерных поездах.

Ведется работа над развитием новых маршрутов доставки грузов. Уже второй год подряд с архангельской станции Соломбалка отправляются контейнерные поезда с импортными грузами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. К октябрю в Архангельск прибыло уже 2 судна из Китая, и столько же отправилось обратно. Со станций Северной железной дороги было отправлено 14 «арктических экспрессов» с импортными грузами, а в Архангельск прибыло 9 поездов с продукцией лесной и химической промышленности для экспорта.

На встрече также были обсуждены вопросы работы в зимний период, включая планы по предотвращению замерзания грузов в условиях местного климата и своевременной разгрузки вагонов.

С января по сентябрь текущего года со станций Северной железной дороги, расположенных в Архангельской области, было отправлено более 8,9 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.