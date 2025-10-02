Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре этого года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,4 млн тонн груза.

2025-10-02 15:10
В сентябре 2025 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг 4,4 млн тонн, что на 4,9% ниже, чем в сентябре 2024 года.

Грузооборот в сентябре 2025 года был приблизительно 11,7 млрд тарифных тонно-км, что на 3,6% меньше, чем в сентябре предыдущего года. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, составил 14,4 млрд тонно-км (-3%).

Объем погрузки за период с января по сентябрь 2025 года, согласно оперативной информации, достиг 40,3 млн тонн, что на 3% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

По железной дороге было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 10 млн тонн (+3,9% к январю – сентябрю 2024 года);
  • лесоматериалов – 8 млн тонн (-4,2%);
  • черных металлов – 3,7 млн тонн (-12,8%);
  • цветной руды – 3 млн тонн (+10,1%);
  • строительных материалов – 2,8 млн тонн (+3,3%);
  • каменного угля – 2,6 млн тонн (-10,1%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (-17,3%).

Грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года был около 114,6 млрд тарифных тонно-км, что на 2,7% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Грузооборот, учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за этот период, снизился на 2,3% и составил 142,2 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

