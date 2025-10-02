Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Резюме акции «Позволь поездам проехать!», проведенной на Горьковской железнодорожной линии.

2025-10-02 12:59
Резюме акции «Позволь поездам проехать!», проведенной на Горьковской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 по 30 сентября 2025 года на Горьковской магистрали проходил профилактический детский месячник под названием «Уступи дорогу поездам!».

В рамках этого мероприятия, сотрудники железнодорожной отрасли еще раз напомнили учащимся о правилах безопасности на транспорте. Вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу было проведено около 3 тыс. проверок на станциях и участках магистрали для выявления людей, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Объяснительная и профилактическая работа была проведена в учебных учреждениях и организациях дополнительного образования для детей, расположенных рядом с железной дорогой. В ходе месячника около 40 тыс. детей и их родителей прослушали тематические лекции и беседы. Такой подход позволяет проводить более детальные и целевые беседы с молодым поколением, акцентируя их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

В этих учебных учреждениях также распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения рядом с железной дорогой, а также показывались профилактические фильмы и видеоролики.

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Целью мероприятия является формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru