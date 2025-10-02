Резюме акции «Позволь поездам проехать!», проведенной на Горьковской железнодорожной линии.

12:59

С 1 по 30 сентября 2025 года на Горьковской магистрали проходил профилактический детский месячник под названием «Уступи дорогу поездам!».

В рамках этого мероприятия, сотрудники железнодорожной отрасли еще раз напомнили учащимся о правилах безопасности на транспорте. Вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу было проведено около 3 тыс. проверок на станциях и участках магистрали для выявления людей, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Объяснительная и профилактическая работа была проведена в учебных учреждениях и организациях дополнительного образования для детей, расположенных рядом с железной дорогой. В ходе месячника около 40 тыс. детей и их родителей прослушали тематические лекции и беседы. Такой подход позволяет проводить более детальные и целевые беседы с молодым поколением, акцентируя их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

В этих учебных учреждениях также распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения рядом с железной дорогой, а также показывались профилактические фильмы и видеоролики.

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Целью мероприятия является формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.