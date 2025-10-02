Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных путях Калининграда в период с января по сентябрь 2025 года увеличилась на 12,9%

С января по сентябрь 2025 года, количество пассажиров, отправленных дальними поездами на Калининградской железной дороге, составило 195,7 тыс., что на 12,9% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С начала года общее число пассажиров, отправленных с вокзалов и станций этой магистрали, достигло 7 млн 311 тыс., что на 1,6% больше, чем в 2024 году. Из них в пригородном сообщении - 7 млн 115 тыс., что на 1,4% больше.

В сентябре с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 915,3 тыс. пассажиров (+1,6%), включая 24,5 тыс. в дальнем следовании (+12,4%) и 890,7 тыс. в пригородном сообщении (+1,4%).

За девять месяцев пассажирооборот составил 260 млн пасс.-км (+4%), включая более 205 млн пасс.-км (+0,9%) в пригородном сообщении и 54,8 млн пасс.-км (+17,4%) в дальнем следовании.

В сентябре пассажирооборот достиг 32,6 млн пасс.-км (+4,6%), включая 26,1 млн пасс.-км (+2,1%) в пригородном сообщении и 6,5 млн пасс.-км (+15,7%) в дальнем следовании, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.