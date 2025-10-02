Запущены объекты инфраструктуры в Бурятии и Якутии

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Бурятии началось движение по новому двухпутному участку на бамовском перегоне между Нижнеангарском и Холодным, протяженностью от станции Нижнеангарск до путевого поста 1096 км.

Это строительство было частью комплексного плана по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железной дороги.

В общей сложности было проложено 5,3 км новых путей, установлено 6 стрелочных переводов, 43 км линий автоблокировки, установлено 190 опор контактной сети, насыпано 54 тыс. кубометров земляного полотна.

Для обеспечения комфорта жителей Нижнеангарска и Душкачана было построено около 2 км шумозащитных экранов.

Новый двухпутный участок проходит вдоль северного берега Байкала. Для предотвращения подтоплений и размывов, а также для пропуска паводковых вод, строители построили 5 мостов длиной от 15 до 39 м, а также 13 очистных сооружений для дождевых и талых вод, поступающих с насыпи пути.

Ввод в эксплуатацию нового двухпутного участка на перегоне Нижнеангарск – Холодный поможет увеличить пропускную способность линии Лена – Новый Уоян.

В Якутии завершилась модернизация станции Беркакит. Это обновление позволит обрабатывать грузовые составы массой 7,1 тыс. тонн (71 условный вагон) и улучшит маневровые работы.

В процессе строительства было удлинено 12 приемоотправочных путей, проложено 5,5 км пути, 24 стрелочных перевода, более 120 км кабельных линий, установлена и запущена современная система управления движением поездов.

Комплексное обновление инфраструктуры значительно увеличит пропускную способность станции и позволит увеличить отправку угля с Нерюнгринского месторождения.