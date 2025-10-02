В октябре 2025 года на протяжении двух дней будет произведена корректировка графика движения некоторых пригородных поездов, следующих по западному маршруту Красноярской железнодорожной линии.

11:57

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках КрасЖД Снежница – Минино и Минино – Бугач, расписание движения пригородных поездов будет изменено на 2 дня.

В пятницу, 3 октября, электропоезд Минино – Красноярск отправится на 1 час 24 минуты позже обычного. Отправление со станции Минино запланировано на 09:25 (вместо 08:01), прибытие в Красноярск ожидается в 10:02 (вместо 08:38).

Во вторник, 7 октября, электричка Чернореченская – Красноярск отправится на 22 минуты позже обычного. Отправление со станции Чернореченская запланировано на 07:09 (вместо 06:47), прибытие в Красноярск ожидается в 10:32 (вместо 10:10).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят свои извинения за возможные неудобства и рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с актуальным расписанием перед планированием поездок. Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.