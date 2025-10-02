Первый грузовой поезд с зерном отбыл с новостроенного терминала в Орловской области.

11:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый зерновой поезд нового урожая отправился со станции Лужки-Орловские в Орловской области. Его маршрут пролегает через железнодорожную станцию Новороссийск, откуда зерно будет отправлено на экспорт морским путем. Это стало возможным благодаря запуску нового зернового терминала, расположенного рядом со станцией Лужки-Орловские. Первый поезд состоит из 40 вагонов, общий вес которых составляет 3 тыс. тонн.

Предполагается, что каждый месяц со станции будет отправляться до 10 зерновых поездов, что составляет примерно 40 тыс. тонн груза.

За прошедшие 8 месяцев текущего года на железнодорожных станциях Орловской области было погружено 181,7 тыс. тонн зерна. В августе этот показатель увеличился на 7,9% и достиг 36,4 тыс. тонн, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.