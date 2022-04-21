Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый пригородный поезд Оренбург – Кумертау - Уфа будет делать дополнительную остановку на станции Белое Озеро

2022-04-21 14:08
С 22 апреля скорому пригородному поезду № 7144/7143/7105/7106 Оренбург – Кумертау – Уфа назначается дополнительная остановка на станции Белое Озеро.

Напомним: 27 сентября 2021 года между Уфой и Оренбургом начали курсировать пригородные поезда. На данном маршруте курсирует скорый пригородный поезд «Орлан» с комфортабельными вагонами. Поезд отправляется со станции Оренбург в 15:05 и прибывает в Уфу в 21:19. В пути он делает остановки на станциях Мурапталово, Кумертау, Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Белое Озеро, Карламан и Дёма.

Время указано местное.

Проездной билет на «Орлан» можно приобрести в пригородных кассах, в поезде, в терминалах самообслуживания и через приложение «ЖД Пассажирам». Для удобства пассажиров предусмотрена возможность оформления проездных документов с указанием мест за 10 суток до отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

